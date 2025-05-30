Чем закончился сериал «Бывшие»?

Меню
30 мая 2025
Наш ответ:

«Бывшие» — российский мелодраматический сериал, выходивший в 2018–2021 годах. Проект включает три сезона по 8 эпизодов в каждом. Кроме того, в 2022 году вышел полнометражный сиквел «Бывшие. Happy end». Это история о сложных любовных отношениях между наркозависимой мажоркой Яной и психологом Ильей, у которого проблемы с алкоголем.

Чем закончился первый сезон

Несмотря на взаимное притяжение, Яна и Илья по ходу сезона оказались с другими людьми. Яна на время сошлась с Андреем, братом Ильи, а сам Илья сделал предложение своей коллеге Ольге. В концовке Виктор скрылся с деньгами Ирины Михайловны, Рита уехала в Италию, а Яна продолжила лечение, записавшись на коллективную терапию. В последней серии Яна приходит на свадьбу Ильи и Ольги.

Чем закончился второй сезон

Действие разворачивается через полгода после женитьбы Ильи. Яна продолжает страдать от наркозависимости. Илья решает помочь Яне, они вместе находят Виктора и возвращают его в Москву. Беременная Рита тоже вернулась из Италии. Отец Яны тем временем продолжает плести махинации. Отношения Ильи и Ольги не ладятся. В итоге они расходятся после того, как Ольга переспала с бывшим мужем. Яна и Илья наконец становятся парой. В концовке отца Яны арестовывают, а Ольга сообщает Илье, что беременна. Тот, однако, решает остаться с Яной. Ольга остается с Димой, а беременность оказывается ложной. Яна срывается и снова начинает принимать наркотики. Пытаясь спасти отца от длительного тюремного заключения, Яна обращается к влиятельному бизнесмену Кириллу. Тот требует, чтобы взамен она стала его женой. Яна соглашается и бросает Илью. Из-за этого Илья тоже срывается.

Чем закончился третий сезон

Прошло еще полгода. Илья вернулся к трезвости. У него завязывается роман с новой пациенткой в лице преуспевающей писательницы Лены Берн. Яна живет с Кириллом в Кемерове, родители уговаривают ее вернуться в Москву, но она не может, потому что Кирилл против. Родители Яны узнают, что Кирилл жесток с Яной и нанимают киллера, чтобы его убить. В итоге Кирилла убил отец Яны. Вскоре отец Яны умер. В результате последовавших интриг Яна отказалась от наследства. Илья и Яна пытались наладить отношения, но безуспешно. Лена при помощи Ильи вернула своего ребенка и уехала за границу. В концовке Яна и Илья встречаются на терапевтической группе поддержки зависимым людям.

Чем закончился фильм

Яна и Илья по-прежнему борются с прежними проблемами. В итоге им удается наладить свои жизни. Яна стала успешной бизнес-леди. В концовке она приезжает в Москву по делам и встречается с Ильей. Яна сообщает ему, что давно не принимает наркотики, но все еще не готова вернуться к нему. Илья дает понять, что готов ее дождаться.

