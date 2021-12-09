Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится российский сериал «Аз воздам»: краткое содержание

Чем закончится российский сериал «Аз воздам»: краткое содержание

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

В заключительной, 4-й серии Светлана Светина рассказывает Ершову, что убийца – Госьков, а ее муж его покрывает. В доме у мэра проводят обыск и находят нужные улики. Госьков похищает Ксению и звонит Игорю с приказом приехать на кладбище. Парню удается сбежать из-под стражи на помощь возлюбленной. На кладбище на Снигирева нападают бандиты, но он лихо расправляется с одним из них и вступает в схватку с Госьковым. Силы неравны – у преступника в руках пистолет. Госьков уже собирается выстрелить в Игоря, когда на кладбище появляется Ершов с группой захвата. Они вовремя обезвреживают убийцу. Ксению удается спасти.

В последние минуты сериала зритель видит, как год спустя Игорь, Ксения и Ершов празднуют повышение следователя по службе.

 

