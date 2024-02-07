Меню
Чем закончился сериал "Сны Алисы"?

Чем закончился сериал "Сны Алисы"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Практически с самого начала восьмой серии становится ясно, что смерти Кирилла, Саши и Марины были лишь сном Алисы. Поэтому, когда Алиса приходит в себя в больнице и видит рядом с собой мать, она осознаёт, что в дальнейшем произойдёт, и подозревает, что в этом замешана её мать.
Алиса рассказывает подруге, что видела сон, и ей нужно немедленно покинуть больницу. Она старается предотвратить смерть Кирилла на празднике, но Ирина, находясь в туннеле, наблюдает за дочерью и изменяет действительность. Степа убивает отца из мести за Вику, в которую был влюблён.
Алиса рассказывает о местонахождении сына Косте, и ему удаётся его выкрасть, но мальчик не узнаёт отца.
Алиса осознаёт, что сейчас у нее последний шанс — спасти Сашу, но ту все же увозит отчим. В попутке помешать, Алиса встает на пути машины, из-за чего Степа погибает под колесами.
В деревне появляется Ирина и просит Алису передать ей свою силу. Алиса оказывается привязанной на ритуальном столике. После она снова приходит в мир снов и оказывается в комнате с маленькой девочкой, которую ведёт к Ирине. Девочка называет Арину мамочкой, и они уходят в даль, оставаясь в мире снов.
Алиса возвращается в реальность, снимая проклятие с города, и Косте удаётся его наконец покинуть вместе с сыном, который узнал отца.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сны Алисы
Сны Алисы триллер, детектив, мистика
2023, Россия
0.0
