Чем закончился сериал "Это мы"?

Наш ответ:

6-ой сезон сериала "Это мы" завершился эмоционально насыщенной серией событий. Эпизод начинается с нежной сцены, демонстрирующей обычную субботу в семье Пирсонов, что одновременно вызывает воспоминания Ребекки. Сыновья проводят ритуал первого бритья, а затем игра "Прищеми хвост ослу" переходит на новый уровень, когда Джек, Ребекка и дети весело проводят время.

Скоро зрители участвуют в похоронах Ребекки. Рэндел сталкивается с задачей написания ее надгробной речи. Кейт обратилась к бывшему мужу Тоби за поддержкой, показывая, что отношения после развода могут сохраниться. Кевин и Ники становятся ближе из-за трагедии. Дежа говорит Рэнделу, что хочет назвать своего сына Уильям, напоминая ему ценность жизни.

После похорон Большая Тройка собирается, чтобы обсудить будущее. Кейт обещает жить без страха, следуя примеру мамы, и рассказывает о планах открыть музыкальные школы для незрячих детей. Кевин сосредотачивается на благотворительности и обещает больше времени проводить вне работы. Рэнделл выражает желание стать политиком и сообщает, что уже запланировал выступление. Он ждет одобрения Бет, но как только оно будет получено, он готов уйти.

В одной из сцен Джек и Ребекка обмениваются нежными словами, а Джек напоминает Ребекке о ее мудром комментарии о "Прищеми хвост ослику". В завершающей сцене Рэнделл смотрит на своего отца, осознавая важность наслаждаться моментами, которые дарит жизнь.