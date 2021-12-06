Чем закончился сериал «Чикатило»: краткое содержание, спойлеры

В финальной, 8-й серии 1-го сезона появляется еще одна жертва. Почерк убийства точь-в-точь повторяет почерк серийного маньяка. Сотрудникам следственных органов приходится выпустить на свободу троих подозреваемых – Жаркова, Шеина и Тарасюка. Поиски неуловимого мужчины в очках и шляпе возобновляются. Тем временем Чикатило решает вступить в народную дружину. Заступив на дежурство, он подходит на улице к девушке и просит ее быть понятой во время следственного эксперимента. Она без колебаний соглашается и уходит вместе с «дружинником». Милиция узнает о новом убийстве и месте жительства преступника.
Оперативные группы отправляются на квартиру предполагаемого убийцы, но по последним кадрам становится ясно, что задержан будет не Чикатило.
