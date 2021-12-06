Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Чикатило»: краткое содержание, спойлеры

Чем закончился сериал «Чикатило»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В финальной, 8-й серии 1-го сезона появляется еще одна жертва. Почерк убийства точь-в-точь повторяет почерк серийного маньяка. Сотрудникам следственных органов приходится выпустить на свободу троих подозреваемых – Жаркова, Шеина и Тарасюка. Поиски неуловимого мужчины в очках и шляпе возобновляются. Тем временем Чикатило решает вступить в народную дружину. Заступив на дежурство, он подходит на улице к девушке и просит ее быть понятой во время следственного эксперимента. Она без колебаний соглашается и уходит вместе с «дружинником». Милиция узнает о новом убийстве и месте жительства преступника.

Оперативные группы отправляются на квартиру предполагаемого убийцы, но по последним кадрам становится ясно, что задержан будет не Чикатило.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше