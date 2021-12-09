Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Будут ли снимать продолжение сериала «Вне игры»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Нет, сериал был официально закрыт после второго сезона. Заключительный эпизод «Вне игры» вышел на экраны 1 ноября 2019 года. Напомним, что сериал рассказывает о дружбе Фила, в прошлом профессионального футболиста, а ныне скаута ФК «Локомотив», и футбольного фаната Саши. Сценарист и режиссер второго сезона Руслан Хачмамук создал «Вне игры» на основе собственного опыта – в прошлом ему доводилось работать скаутом юношеской футбольной команды. Главные роли в сериале сыграли Ростислав Бершауэр, Никита Павленко, Николай Калинычев.

По словам президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова, сериал честно показывает российский футбол и взаимодействие агентов, тренеров и футболистов.

 

Лёша Сафонов 4 августа 2023, 21:10
Фильм мне очень понравился. Только я бы сделал 3 сезон
4 августа 2023, 21:10 Ответить
Дима Смекалов 5 октября 2023, 12:42
в ответ на сообщение Лёша Сафонов от 4 августа 2023, 21:10
Да на мозоль наступили многим,вот и прикрыли.я вообще был удивлён,что второй то сезон дали снять
5 октября 2023, 12:42 Ответить
Дима Смекалов 5 октября 2023, 12:45
в ответ на сообщение Лёша Сафонов от 4 августа 2023, 21:10
Оказывается 3сезон будет.2024 год
5 октября 2023, 12:45 Ответить
kosteckiylanil 4 ноября 2023, 02:58
в ответ на сообщение Дима Смекалов от 5 октября 2023, 12:45
откуда информация что будет 3 сезон?
если его официально закрыли?
4 ноября 2023, 02:58 Ответить
Артём Якупов 4 июля 2024, 19:10
Сделайте 3 сезон 🙏
4 июля 2024, 19:10 Ответить
Анатолий Головачев 24 апреля 2025, 02:30
Будет ли 3 сезон вне игры?
24 апреля 2025, 02:30 Ответить
