Будут ли снимать продолжение сериала «Вне игры»?

Нет, сериал был официально закрыт после второго сезона. Заключительный эпизод «Вне игры» вышел на экраны 1 ноября 2019 года. Напомним, что сериал рассказывает о дружбе Фила, в прошлом профессионального футболиста, а ныне скаута ФК «Локомотив», и футбольного фаната Саши. Сценарист и режиссер второго сезона Руслан Хачмамук создал «Вне игры» на основе собственного опыта – в прошлом ему доводилось работать скаутом юношеской футбольной команды. Главные роли в сериале сыграли Ростислав Бершауэр, Никита Павленко, Николай Калинычев.
По словам президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова, сериал честно показывает российский футбол и взаимодействие агентов, тренеров и футболистов.
