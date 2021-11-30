Будут ли снимать продолжение сериала «Пять минут тишины»?

Наш ответ:

Продолжение сериала уже снимается. Премьера четвертого по счету сезона запланирована на 2022 год. Как и все предыдущие части, он был снят в Ульяновске. В интервью исполнитель одной из главных ролей Иван Курцын рассказал, что на протяжении своей актерской карьеры побывал во многих странах мира – таких как Марокко или Бали. Однако работа в некрупных российских городах, таких как Ульяновск, ему по душе гораздо больше – нет суеты, большого потока людей вокруг, повсюду царит особенная уютная атмосфера.