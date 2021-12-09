Будут ли снимать продолжение сериала «Ольга»?

Наш ответ:

Официальной информации о том, будут ли снимать продолжение комедийного сериала с Яной Трояновой в главной роли, пока не было. Однако сама актриса в интервью «Новой газете», вышедшем в июне 2021 года, рассказала, что планируется выпустить еще один сезон: «Да, еще сезон, и на этом все». Кроме того, в фан-аккаунте сериала в Instagram Яна Троянова на вопрос подписчика о закрытии сериала ответила: «Это еще не конец! Мы готовимся к 5-му сезону». Когда именно начнутся съемки продолжения и когда новые серии выйдут в эфир, пока неизвестно.