Будут ли снимать продолжение сериала «Черный список»?

В январе 2021 года стало известно, что сериал продлили на девятый сезон. Новый эпизод выйдет на экраны уже 21 октября 2021 года, по предварительной информации, он будет называться «Живодер» (The Skinner). Предыдущий сезон стал для «Черного списка» поворотным – Меган Бун, исполнительница роли Элизабет Кин, покинула основной актерский состав. Известно, что действие девятого сезона будет разворачиваться спустя два года после гибели Элизабет. Расформированной команде предстоит снова собраться вместе, чтобы дать отпор опасным преступникам.
Интересный факт: в девятом сезоне сериальное время будет опережать реальное не на один год, как было в предыдущих сезонах, а на три.
