Будут ли снимать продолжение сериала «Бесстыжие»?

Сериал «Бесстыжие» (в другом переводе – «Бесстыдники») официально завершен. Он выходил с 2011 по 2021 год и насчитывает 11 сезонов (134 серии). После премьеры девятого сезона 9 сентября 2018 года «Бесстыжие» стали самым продолжительным оригинальным телесериалом в истории канала Showtime. Этот американский сериал является адаптацией английского шоу, которое выходило в течение девяти лет. Узнаваемый дом Галлагеров реален, находится в Чикаго, и в нем на самом деле живут люди.
Съемочная группа сериала ездила из Голливуда в другой конец страны ради съемки натурных кадров.
