Итан Каткоски – американский актер, родился 19 августа 1999 года в Иллинойсе в семье школьной учительницы и инженера-программиста. Он рос очень артистичным и фотогеничным ребенком, поэтому уже в четыре года его выбрали рекламировать сеть аптек в родном городе. Впоследствии он снялся еще для нескольких рекламных роликов.

В 2007 году он принял участие в съемках фильма «Фред Клаус», где его партнерами по площадке были опытные актеры: Винс Вон, Кевин Спейси, Пол Джаматти, Рэйчел Вайс.

Первым прорывом для него стала роль еврейского мальчика Барто в фильме «Нерожденный». Причем на эту роль его выбрал сам режиссер из-за его способности четко следовать командам и без труда воспроизводить любое выражение лица. Практически все сцены с его участием были сняты с первого дубля, за что он получил на площадке прозвище One-Take Barto («Барто Один Дубль»).

Наибольшую известность Итану принесла его работа в сериале «Бесстыжие», где он сыграл одну из главных ролей. Его персонаж – Карл, подросток с психопатическими отклонениями, в то же время он – один из самых эмоционально развитых и небезразличных героев сериала.

Несмотря на занятость в сериале, он очень хотел жить обычной жизнью: совмещал учебу в школе со съемками и даже попросил несколько недель выходных, чтобы сдать выпускные экзамены.