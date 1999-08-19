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Итан Каткоски

Ethan Cutkosky
Итан Каткоски
Итан Каткоски Ethan Cutkosky
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Дата рождения
19 августа 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Сент-Чарльз, Иллинойс, США
Рост
165 см
Биография Итана Каткоски

Итан Каткоски – американский актер, родился 19 августа 1999 года в Иллинойсе в семье школьной учительницы и инженера-программиста. Он рос очень артистичным и фотогеничным ребенком, поэтому уже в четыре года его выбрали рекламировать сеть аптек в родном городе. Впоследствии он снялся еще для нескольких рекламных роликов.

В 2007 году он принял участие в съемках фильма «Фред Клаус», где его партнерами по площадке были опытные актеры: Винс Вон, Кевин Спейси, Пол Джаматти, Рэйчел Вайс.

Первым прорывом для него стала роль еврейского мальчика Барто в фильме «Нерожденный». Причем на эту роль его выбрал сам режиссер из-за его способности четко следовать командам и без труда воспроизводить любое выражение лица. Практически все сцены с его участием были сняты с первого дубля, за что он получил на площадке прозвище One-Take Barto («Барто Один Дубль»).

Наибольшую известность Итану принесла его работа в сериале «Бесстыжие», где он сыграл одну из главных ролей. Его персонаж – Карл, подросток с психопатическими отклонениями, в то же время он – один из самых эмоционально развитых и небезразличных героев сериала.  

Несмотря на занятость в сериале, он очень хотел жить обычной жизнью: совмещал учебу в школе со съемками и даже попросил несколько недель выходных, чтобы сдать выпускные экзамены.

Интересные факты о Итане Каткоски
  • Итан с самого детства был активным ребенком: состоял в организации скаутов, занимался тхэквондо и даже получил черный пояс. В настоящее время он увлекается гидроциклами, скейтбордингом и мотоциклами;
  • В 18 лет был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, ему грозило тюремное заключение, которого он смог избежать, выплатив штраф и полностью признав вину;
  • Проводит много времени со своей девушкой, тоже актрисой, даже выбил у продюсеров для нее небольшую роль в «Бесстыжих»;
  • Актер обзавелся собственным брендом одежды под названием Khaotic Collective;
  • Является одним из самых высокооплачиваемых молодых актеров Америки, чей доход был оценен более чем в 1 миллион долларов.
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