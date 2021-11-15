Будут ли снимать продолжение русского сериала «Бывшие»?

По состоянию на октябрь 2021 года выпущено три сезона сериала «Бывшие». Сериал считается завершенным, официальная информация о возобновлении работы над сериалом и съемках продолжения отсутствует. Сериал выходил с 2018 по 2021 год на видеосервисе START, всего было снято 24 серии. Заключительная серия вышла на видеосервисе START 11 марта 2021 года. Телевизионные премьеры проходили на каналах «Первый» (первый сезон) и ТНТ (второй сезон).
Актеры сериала, рассказывающего о непростой жизни зависимых людей, тщательно готовились к своим ролям: ездили в наркологические клиники, общались с врачами и пациентами, читали специализированную литературу.
