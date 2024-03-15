За что фильм «Бедные-несчастные» получил «Оскар»?

Наш ответ:

Черная фантастическая комедия Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» стала одним из главных событий 2023 года в мире кино. Картина завоевала главный приз престижного Венецианского кинофестиваля, а затем получила ряд номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». В итоге «Бедные-несчастные» получили четыре награды Американской киноакадемии. Самой значительной победой в этой связи стало присуждение «Оскара» Эмме Стоун в номинации «Лучшая женская роль». Также картина получила позолоченные статуэтки за лучшую работу художника-постановщика, лучшие костюмы, а также лучший грим и прически.



Действие фильма разворачивается в Викторианскую эпоху. Безумный ученый оживляет погибшую девушку Беллу Бакстер (Стоун), вживляя ей мозг ее нерожденного младенца. Изначально девушка не умеет ходить и говорить, но быстро учится. Затем она сбегает от ученого вместе с пронырливым юристом, чтобы познать окружающий мир и саму себя.