Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой больнице снимали «Покровские ворота»?

В какой больнице снимали «Покровские ворота»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Для съемок больницы создатели картины «Покровские ворота» использовали старинную усадьбу Усачевых-Найденовых, расположенную в Москве на Земляном валу, 53. Усадьба построена швейцарским архитектором Доменико Жилярди. В советское время там располагался туберкулезный санаторий «Высокие горы», а после – врачебно-физкультурный диспансер. Сейчас в усадьбе размещается Центр спортивной медицины.

В больничном парке до сих пор сохранились некоторые объекты, попавшие в ленту: беседки, скульптуры и грот, в котором выступал переодетый в пижаму Велюров.

