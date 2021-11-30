В каком городе снимали фильм «Девчата»?

Съемки лирической комедии проходили сразу в нескольких местах. Поначалу съемочная группа отправилась в поселок Бобровка, расположенный на Среднем Урале. Работать приходилось в экстремальных условиях – от тридцатиградусных морозов не спасали ни теплая одежда, ни унты. Когда снимали сцену, в которой Тося приносит лесорубам борщ, Николай Рыбников забылся и облизал ложку. Столовый прибор на морозе моментально прилип к губам… Затем киношники переместились в леспромхоз в Тверской области и, наконец, в Ялту, где снимались финальные сцены.
Кроме того, съемки велись в Москве – в павильонах киностудии «Мосфильм» и на Мосфильмовской улице, где специально для «Девчат» построили декорации рабочего поселка и высадили приблизительно 300 деревьев.
