Сколько всего вышло фильмов про Каху?

Помимо веб-сериала про Каху, размещенного на YouTube, в 2020 году был выпущен полнометражный фильм «Непосредственно Каха». Фильм лидировал по сборам на протяжении четырех недель, несмотря на отрицательную критику. В последний раз такое удавалось «Аватару» Джеймса Кэмерона. «Непосредственно Каха» в первую неделю опередил сборам «Довод» Кристофера Нолана, собрав в прокате 226 миллионов рублей (против 200 миллионов у «Довода»). Всего «Каха» собрал 543 миллиона рублей и вошел в топ-10 самых кассовых фильмов России 2020 года.
После полнометражного фильма создатели продолжили снимать веб-сериал, новый сезон которого называется «Непосредственно Каха. Женитьба».
