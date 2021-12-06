Меню
Сколько всего вышло фильмов про Каху?

Сколько всего вышло фильмов про Каху?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Помимо веб-сериала про Каху, размещенного на YouTube, в 2020 году был выпущен полнометражный фильм «Непосредственно Каха». Фильм лидировал по сборам на протяжении четырех недель, несмотря на отрицательную критику. В последний раз такое удавалось «Аватару» Джеймса Кэмерона. «Непосредственно Каха» в первую неделю опередил сборам «Довод» Кристофера Нолана, собрав в прокате 226 миллионов рублей (против 200 миллионов у «Довода»). Всего «Каха» собрал 543 миллиона рублей и вошел в топ-10 самых кассовых фильмов России 2020 года.

После полнометражного фильма создатели продолжили снимать веб-сериал, новый сезон которого называется «Непосредственно Каха. Женитьба».

 

Непосредственно Каха

Непосредственно Каха
комедия
2019, Россия
4.0
