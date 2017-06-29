Сколько всего фильмов про Гардемаринов?

Поклонникам отечественного кино Дмитрий Харатьян, наверное, навсегда запомнится блестящей ролью в «Гардемаринах, вперед!» - это был первый из серии фильмов о Гардемаринах от Светланы Дружининой. Всего по состоянию на 2017 год вышло 3 фильма о Гардемаринах и планируется к выходу четвертый:
Четырех серийный «Гардемарины, вперед!» (1988)
«Виват, гардемарины!» (1991)
«Гардемарины — III» (1992)
Также объявлен четвертый фильм, режиссером которого вновь выступит Светлана Дружинина, однако точной даты премьеры у «Гардемаринов IV» пока нет.
