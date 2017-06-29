Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего фильмов про Гардемаринов?

Сколько всего фильмов про Гардемаринов?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Поклонникам отечественного кино Дмитрий Харатьян, наверное, навсегда запомнится блестящей ролью в «Гардемаринах, вперед!» - это был первый из серии фильмов о Гардемаринах от Светланы Дружининой. Всего по состоянию на 2017 год вышло 3 фильма о Гардемаринах и планируется к выходу четвертый:

Четырех серийный «Гардемарины, вперед!» (1988)

«Виват, гардемарины!» (1991)

«Гардемарины — III» (1992)

Также объявлен четвертый фильм, режиссером которого вновь выступит Светлана Дружинина, однако точной даты премьеры у «Гардемаринов IV» пока нет.

Теги: факты о фильме
Похожие вопросы
Где снимали фильм «Петр Лещенко»? Какие есть фильмы, где герои попадают в прошлое? Какие советские фильмы снимали в Абхазии? Какие советские фильмы были раскрашены? Кто такая Хель во вселенной Марвел?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гардемарины 1787. Мир
Гардемарины 1787. Мир приключения, исторический
2023, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше