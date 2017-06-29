Меню
Сколько всего частей у фильма Голодные игры?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 11 сентября 2024
Наш ответ:

Франшиза «Голодные игры» с Дженнифер Лоуренс в главной роли стартовала в 2012 году и насчитывает 4 части. Вот список всех частей фильма «Голодные игры» по порядку:

«Голодные игры» 2012

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013

«Голодные игры: Сойка-пересмешница – часть 1» 2014

«Голодные игры: Сойка-пересмешница – часть 2» 2015

В 2023 году на экраны вышел приквел "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Сюжет фильма основан на одноименном романе и разворачивается в той же вселенной, что и оригинальная трилогия "Голодные игры". Действие приквела происходит за 60 лет до событий с Китнисс Эвердин, героини, которая стала символом восстания против Панема. В центре внимания — молодой Кориолан Сноу, который в будущем станет президентом Панема. В фильме он изображен юношей, только что закончившим Академию. Ему доверяют роль наставника одной из участниц 10-х Голодных игр. Этот период показывает, как начинаются внутренние трансформации Сноу, которые в дальнейшем приведут его к власти.

