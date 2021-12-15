Сколько сцен после титров в фильме «Круэлла» (2021)?

Наш ответ:

Хотя в фильме «Круэлла» всего одна сцена после титров, она является одной из самых глубоких и многоплановых в современном кинематографе. В этой сцене героиня тайно дарит двух щенков далматина, Понго и Пэдди, своей старой подруге, тележурналистке Аните, и Роджеру, бывшему адвокату своей матери, который теперь работает автором песен. Таким образом эта сцена не только связывает приквел с оригинальной серией фильмов «101 далматинец», но и придает ее сюжету новое измерение: теперь зритель понимает, что главные герои изначально плясали под дудку Круэллы. Кроме того, эта сцена становится заделом на будущий перезапуск серии, что неудивительно, так как этот новый фильм стал международным хитом и заработал в мировом прокате более двухсот миллионов долларов.