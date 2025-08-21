Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Шоссе в никуда»?

Сколько минут по времени идет фильм «Шоссе в никуда»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Шоссе в никуда» — картина Дэвида Линча, премьера которой состоялась в 1996 году. Это одно из главных произведений в фильмографии Линча, построенное по принципу ленты Мебиуса. Будучи открытым и загадочным произведением, похожим на сновидение, «Шоссе в никуда» обрело множество разных интерпретаций.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Шоссе в никуда» составляет 2 часа 14 минут.

О чем фильм

Сюжет делится на две части. Главный герой первой — саксофонист Фред Мэдисон, ревнующий свою красавицу-жену Ренэ. Однажды Фред получает по почте видеокассету с жутким содержанием, а вскоре после этого его обвиняют в жестоком убийстве Ренэ. Накануне смертной казни в камере вместо Фреда обнаруживается парень Пит Дейтон. Во второй половине фильма Пит пытается вернуться к нормальной жизни. Он сходится с женой своего покровителя, которая выглядит так же, как Ренэ.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

