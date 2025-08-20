Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Крошка Доррит»?

Сколько минут по времени идет фильм «Крошка Доррит»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Крошка Доррит» — британская телевизионная драма, вышедшая в 1987 году. Картина представляет собой экранизацию одноименного романа великого английского писателя Чарльза Диккенса. Также существуют другие киноадаптации этого произведения.

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Крошки Доррит» 1987 года составляет 5 часов 43 минуты.

О чем фильм

Это история о семействе обанкротившегося Уильяма Доррита, который два десятилетия просидел в долговой тюрьме. Заглавная героиня — Эми, дочь Уильяма. Это добрая и чуткая девушка, которая усердно трудится с целью освободить отца. Однажды ей это действительно удается, но испытания на этом не заканчиваются.

