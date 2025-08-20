Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет фильм «Формула»?

Сколько минут по времени идет фильм «Формула»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Формула» — криминальный триллер совместного производства ФРГ и США. Картина вышла в 1980 году и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора».

Сколько длится фильм?

Хронометраж «Формулы» составляет 1 час 57 минут.

О чем фильм

Действие разворачивается через 35 лет после Второй мировой войны. Еще до паления Третьего рейха немцы разработали технологию производства дешевого и экологически чистого синтетического горючего. По окончании войны формула этого прорывного топлива была утеряна. Отыскать ее берется сыщик из Лос-Анджелеса. Если ему это удастся, мир никогда не будет прежним.

