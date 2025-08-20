Сколько минут по времени идет фильм «Формула»?

«Формула» — криминальный триллер совместного производства ФРГ и США. Картина вышла в 1980 году и была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора».
Хронометраж «Формулы» составляет 1 час 57 минут.
Действие разворачивается через 35 лет после Второй мировой войны. Еще до паления Третьего рейха немцы разработали технологию производства дешевого и экологически чистого синтетического горючего. По окончании войны формула этого прорывного топлива была утеряна. Отыскать ее берется сыщик из Лос-Анджелеса. Если ему это удастся, мир никогда не будет прежним.
