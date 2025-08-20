Меню
Сколько минут по времени идёт фильм «Братья»?

Сколько минут по времени идёт фильм «Братья»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Братья» — драматическая кинокартина американского производства, увидевшая свет в 2009 году.

Синопсис гласит:

Два брата ведут совершенно разную жизнь: Сэм — ответственный офицер, заботливый муж и отец, а Томми — беспокойный бунтарь без твёрдой опоры. Отправляясь добровольцем в Афганистан, Сэм просит брата присмотреть за семьёй. Но вскоре приходит известие о его гибели, и Томми, пытаясь поддержать Грейс и детей, неожиданно сближается с ней, что приводит к новым, болезненным чувствам.

Сколько минут по времени идёт фильм «Братья»

Продолжительность фильма «Братья» составляет 105 минут.

Какие актеры сыграли в кинокартине

Ключевые роли в военной драме исполнили звезды первой величины, в том числе:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Братья
Братья военный, драма
2009, США
7.0
