Сколько лет Вицину в «Кавказской пленнице»?

Наш ответ:

На момент съемок «Кавказской пленницы» Георгию Вицину было 49 лет. Известно, что актер тщательно заботился о своем здоровье, в том числе вообще не употреблял алкогольные напитки. Это стало причиной хлопот во время съемок первой в «Кавказской пленнице» сцены с участием троицы «самогонщиков». В ней Трус, Балбес и Бывалый пьют пиво, в кадре использовали настоящий пенный напиток, но Вицин наотрез отказывался его пить. Создатели пробовали заменить пиво сиропом из шиповника, но он смотрелся ненатурально. После пятого дубля артист все-таки согласился на пиво. Кстати, легендарную сцену, в которой три жулика выстраиваются на дороге в ряд, преграждая дорогу автомобилю, придумал именно Георгий Вицин.