Сколько лет Ксан Ксанычу в фильме «Девчата»?

Наш ответ:

Точный возраст Ксан Ксаныча, жениха Нади, в фильме не упоминается, однако в повести Бориса Бедного, по которой была снята лента, говорится, что герою 38 лет. Поскольку в советские годы средний возраст невесты составлял 22 года, 27-летняя Надежда чувствовала себя «старой девой» и готова была выйти замуж даже за нелюбимого человека. Интересно, что в первоначальном варианте монтажа в фильм была включена сцена, где Надя решается сказать Ксан Ксанычу, что не любит его и не пойдет за него замуж. Однако в финальном варианте этот фрагмент вырезали, чем обидели исполнительницу роли Нади – Инну Макарову.