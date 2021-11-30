Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет Ксан Ксанычу в фильме «Девчата»?

Сколько лет Ксан Ксанычу в фильме «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Точный возраст Ксан Ксаныча, жениха Нади, в фильме не упоминается, однако в повести Бориса Бедного, по которой была снята лента, говорится, что герою 38 лет. Поскольку в советские годы средний возраст невесты составлял 22 года, 27-летняя Надежда чувствовала себя «старой девой» и готова была выйти замуж даже за нелюбимого человека. Интересно, что в первоначальном варианте монтажа в фильм была включена сцена, где Надя решается сказать Ксан Ксанычу, что не любит его и не пойдет за него замуж. Однако в финальном варианте этот фрагмент вырезали, чем обидели исполнительницу роли Нади – Инну Макарову.

Она была не согласна с показанным на экране хеппи-эндом, поэтому единственная из всей съемочной группы не пришла на премьеру.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Девчата
Девчата мелодрама, комедия
1961, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше