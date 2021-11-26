Меню
Сколько лет Ипполиту в фильме «Ирония судьбы»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
В фильме «Ирония судьбы» не упоминается точный возраст Ипполита. Однако в одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, которую они выпустили после премьеры, жених Нади описан как «дородный мужчина лет сорока». Исполнитель роли Ипполита, Юрий Яковлев, на момент съемок был несколько старше – в 1975 году актеру исполнилось 47 лет. Кстати, к касту «Иронии судьбы» он присоединился практически в последний момент: Олег Басилашвили, изначально утвержденный на роль Ипполита, отказался от съемок по личным причинам, и тогда Эльдар Рязанов пригласил Юрия Яковлева.

Ввод на роль был настолько экстренным, что костюмеры не успели приготовить для Яковлева новые костюмы, он снимался в вещах, сшитых для Басилашвили.

 

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
