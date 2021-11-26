Сколько лет Гале в «Иронии судьбы»?

Наш ответ:

Возраст Гали в фильме не упоминается, понятно лишь, что она младше своего жениха Жени Лукашина. Зато в пьесе-новеллизации Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, которую они выпустили после выхода картины, указан точный возраст девушки: «Двадцати трех лет, прелесть какая хорошенькая». Исполнительнице роли Гали, Ольге Науменко, на момент съемок исполнилось 26 лет, среди занятых в фильме актеров она была самой молодой. Ранее актриса уже снималась в нескольких картинах, но узнавать ее начали именно после «Иронии судьбы». Сама же Ольга считала, что попала в легендарный фильм благодаря случайности – на пробах она играла с Олегом Далем, претендующим на роль Лукашина, и известный артист помог ей проявить себя самым лучшим образом.