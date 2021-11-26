Меню
Сколько лет Гале в «Иронии судьбы»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Возраст Гали в фильме не упоминается, понятно лишь, что она младше своего жениха Жени Лукашина. Зато в пьесе-новеллизации Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, которую они выпустили после выхода картины, указан точный возраст девушки: «Двадцати трех лет, прелесть какая хорошенькая». Исполнительнице роли Гали, Ольге Науменко, на момент съемок исполнилось 26 лет, среди занятых в фильме актеров она была самой молодой. Ранее актриса уже снималась в нескольких картинах, но узнавать ее начали именно после «Иронии судьбы». Сама же Ольга считала, что попала в легендарный фильм благодаря случайности – на пробах она играла с Олегом Далем, претендующим на роль Лукашина, и известный артист помог ей проявить себя самым лучшим образом.

По иронии судьбы Даль не получил роль Жени, а Науменко успешно прошла пробы.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
