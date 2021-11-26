Сколько лет фильму «Служебный роман»?

Наш ответ:

Фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман» в 2024 году исполнилось 47 лет. Премьера этой культовой комедии состоялась 26 октября 1977 года, но история её создания началась ещё в 1971 году. Тогда Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский написали пьесу «Сослуживцы», которая была поставлена в нескольких московских и ленинградских театрах. Пьеса сразу привлекла зрителей, её успех стал основой для создания сценария для фильма. Вдохновлённый популярностью театральной постановки, Рязанов решил экранизировать свою работу, несмотря на то, что первый телеспектакль, поставленный Борисом Кондратьевым, не получил откликов у аудитории.

Сюжет фильма «Служебный роман» на первый взгляд прост: он рассказывает о жизни работников советского учреждения, их карьерных амбициях, личных отношениях и бюрократических трудностях. Главный герой, Новосельцев, влюбляется в свою начальницу Калугину, и их история развивается на фоне комичных ситуаций, типичных для советской реальности. В картине мастерски переплетаются элементы мелодрамы и сатиры, что делает её близкой и понятной для зрителей всех возрастов. Лента приобрела популярность не только благодаря юмору и живым персонажам, но и благодаря великолепной игре актёров, таких как Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих.

«Служебный роман» стал одним из самых любимых фильмов в советском и российском кинематографе, и его можно по праву назвать классикой жанра. За эти годы фильм не только не утратил своей актуальности, но и стал символом советского периода, предлагая зрителям взглянуть на сложности жизни в стране с иронией и юмором.