Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет фильму «Джентльмены удачи»?

Сколько лет фильму «Джентльмены удачи»?

Олег Скрынько 29 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Премьера фильма «Джентльмены удачи» состоялась в декабре 1971 года, и в 2024 году этой культовой киноленте исполнилось 53 года.

Интересно, что на протяжении долгого времени многие зрители были уверены, что режиссером картины был Георгий Данелия. Однако на самом деле режиссерское кресло занимал Александр Серый. Данелия, безусловно, внес значительный вклад в создание фильма: он выступил художественным руководителем и стал соавтором сценария вместе с писательницей Викторией Токаревой, но официально режиссером картины он не числится.

Серый и Данелия познакомились еще во время учебы, будучи сокурсниками. Однако судьба распорядилась так, что Александр Серый попал в тюрьму за избиение человека незадолго до окончания учебы. После его освобождения Георгий Данелия, решив поддержать друга, предложил ему заняться совместной работой над фильмом. Так и началась история создания одной из самых популярных комедий советского кинематографа.

Кстати, именно Александр Серый вложил в уста героев «блатные» выражения, сделав образы рецидивистов еще более убедительными.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше