Сколько лет фильму «Джентльмены удачи»?

Наш ответ:

Премьера фильма «Джентльмены удачи» состоялась в декабре 1971 года, и в 2024 году этой культовой киноленте исполнилось 53 года.



Интересно, что на протяжении долгого времени многие зрители были уверены, что режиссером картины был Георгий Данелия. Однако на самом деле режиссерское кресло занимал Александр Серый. Данелия, безусловно, внес значительный вклад в создание фильма: он выступил художественным руководителем и стал соавтором сценария вместе с писательницей Викторией Токаревой, но официально режиссером картины он не числится.



Серый и Данелия познакомились еще во время учебы, будучи сокурсниками. Однако судьба распорядилась так, что Александр Серый попал в тюрьму за избиение человека незадолго до окончания учебы. После его освобождения Георгий Данелия, решив поддержать друга, предложил ему заняться совместной работой над фильмом. Так и началась история создания одной из самых популярных комедий советского кинематографа.