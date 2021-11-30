Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет фильму «Девчата»?

Сколько лет фильму «Девчата»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм был снят в 1961 году, соответственно, в 2021-м ему исполнилось 60 лет. В основу картины, которую по праву можно назвать жемчужиной советского кинематографа, легла одноименная повесть Бориса Бедного. Впервые она была напечатана в «Роман-газете» в 1961 году, и когда режиссер Юрий Чулюкин прочел это произведение, сразу же загорелся идеей воплотить его на экране. Картина «Девчата» была снята в рекордные сроки, всего за несколько месяцев, и в 1962 году вышла на экраны. Несмотря на то что в Госкино лирическую комедию о поварихе Тосе сочли «чересчур бытовой» и дали третью прокатную категорию, у зрителей она пользовалась феноменальным успехом.

Мало того, «Девчата» получили несколько призов на зарубежных кинофестивалях, а Надежду Румянцеву заграничная пресса называла «Чарли Чаплином в юбке».

 

