Сколько лет было Никулину в «Кавказской пленнице»?

Наш ответ:

На момент съемок, которые проходили в 1966 году, Юрию Никулину было 45 лет. «Кавказская пленница» стала четвертым фильмом Леонида Гайдая, в котором появилась легендарная троица – Трус, Балбес и Бывалый. И, к сожалению, последним – после премьеры трио распалось из-за разногласий между Никулиным, Вициным и Моргуновым. К тому же на «Мосфильме» Гайдаю тонко намекнули, что «самогонщики» начали надоедать зрителю. Во время съемок «Кавказской пленницы» Никулин, как всегда, генерировал идеи. Так, например, в сцене, где Балбес чешет пятку, именно Юрию Владимировичу принадлежала идея «удлинить» руку героя.