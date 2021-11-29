Меню
Сколько лет было Никулину в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

На момент съемок, которые проходили в 1966 году, Юрию Никулину было 45 лет. «Кавказская пленница» стала четвертым фильмом Леонида Гайдая, в котором появилась легендарная троица – Трус, Балбес и Бывалый. И, к сожалению, последним – после премьеры трио распалось из-за разногласий между Никулиным, Вициным и Моргуновым. К тому же на «Мосфильме» Гайдаю тонко намекнули, что «самогонщики» начали надоедать зрителю. Во время съемок «Кавказской пленницы» Никулин, как всегда, генерировал идеи. Так, например, в сцене, где Балбес чешет пятку, именно Юрию Владимировичу принадлежала идея «удлинить» руку героя.

Никулин запускал свою руку под одеяло, а скрытый помощник режиссера своей рукой чесал актеру пятку.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
