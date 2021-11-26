Сколько лет было Лие Ахеджаковой в «Служебном романе»?

Меню
Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

На момент съемок, которые проходили в 1977 году, Лие Ахеджаковой было 39 лет. В пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы», легшей в основу сценария, секретарша Верочка описана как длинноногая хищница, которая разбивает мужские сердца, однако в фильме образ героини несколько изменили. По словам Рязанова, сочетание нестандартной внешности Ахеджаковой и бойкого характера героини в сумме давали потрясающий комедийный эффект. Лию Меджидовну смело можно назвать одной из любимых актрис Рязанова – после «Иронии судьбы, или С легким паром!», где актрисе досталась небольшая роль, она появилась во многих его картинах.

Среди них – «Гараж» (1979), «Небеса обетованные» (1991), «Андерсен. Жизнь без любви» (2006). 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
