Сколько идёт фильм "Лёд 3"?

Наш ответ:

Фильм "Лед 3" длится 2 часа 13 минут.

Это третья часть серии, начатой в 2017 году. Зрители узнают, чем закончится история хоккеиста Горина, его дочери Нади и их наставницы Ирины Сергеевны.

После взросления Надя (сыграла Анна Савранская) решила следовать стопам своей мамы и стать профессиональной спортсменкой. Она готовится соревноваться за Кубок льда, мечту своих родителей. Горин не одобряет ее выбор и старается скрыть свои чувства.

На тренировке Надя знакомится с хоккеистом Сережей Орловым (сыграл Степан Белозеров). Между ними возникают чувства, которые становятся только сильнее со временем. Отец Нади против их отношений, но это не мешает их любви.

Фильм "Лед 3" станет завершающей частью серии. В фильме снова сыграют Александр Петров и Мария Аронова, а Надю и Сережу исполнят Анна Савранская и Степан Белозеров. Для Савранской это первая большая роль, а Белозеров уже был замечен в других фильмах.