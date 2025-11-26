«Пять ночей с Фредди» — хоррор-франшиза, основанная на одноименной игре.

Сколько частей у кинофраншизы «Пять ночей с Фредди»

В общей сложности на данный момент известно о двух фильмах. Первая часть под названием «Пять ночей с Фредди» вышла на экраны в 2023 году и стала кассовым хитом. Вторая часть «Пять ночей с Фредди 2» выходит в декабре 2025 года.

Сколько частей у оригинальной игры «Пять ночей с Фредди»

Что касается игровой франшизы, на которой основаны фильмы, то общее количество игр уже давно превышает десять частей.



Оригинальная серия (самые первые игры):

Это классика: «Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4». Они заложили основу сюжета про Уильяма Афтона и детей, запертых в аниматрониках.

Продолжение и ответвления:

Потом вышли «Sister Location» (сестринская локация), «Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator» (симулятор пиццерии) и «Ultimate Custom Night» (главная ночь). Они завершили историю Майкла Афтона.

Есть и более современные части, как «Help Wanted» (VR-игра), «Security Breach» (побег из мега-плексa) и её дополнение «Ruin».

Спин-оффы и особые версии:

Также существуют спин-оффы, например, «FNaF World» (RPG), «FNaF AR: Special Delivery» (мобильная AR-игра) и ремейки.