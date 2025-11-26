Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей у кинофраншизы «Пять ночей с Фредди»

Сколько частей у кинофраншизы «Пять ночей с Фредди»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

«Пять ночей с Фредди» — хоррор-франшиза, основанная на одноименной игре.

Сколько частей у кинофраншизы «Пять ночей с Фредди»

В общей сложности на данный момент известно о двух фильмах. Первая часть под названием «Пять ночей с Фредди» вышла на экраны в 2023 году и стала кассовым хитом. Вторая часть «Пять ночей с Фредди 2» выходит в декабре 2025 года.

Сколько частей у оригинальной игры «Пять ночей с Фредди»

Что касается игровой франшизы, на которой основаны фильмы, то общее количество игр уже давно превышает десять частей.

Оригинальная серия (самые первые игры):

Это классика: «Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4». Они заложили основу сюжета про Уильяма Афтона и детей, запертых в аниматрониках.

Продолжение и ответвления:

Потом вышли «Sister Location» (сестринская локация), «Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator» (симулятор пиццерии) и «Ultimate Custom Night» (главная ночь). Они завершили историю Майкла Афтона.

Есть и более современные части, как «Help Wanted» (VR-игра), «Security Breach» (побег из мега-плексa) и её дополнение «Ruin».

Спин-оффы и особые версии:

Также существуют спин-оффы, например, «FNaF World» (RPG), «FNaF AR: Special Delivery» (мобильная AR-игра) и ремейки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2 ужасы, детектив, триллер
2025, США
7.0
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди ужасы
2023, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сергей Трубицын 20 декабря 2025, 00:30
Имба
20 декабря 2025, 00:30 Ответить
Сергей Трубицын 20 декабря 2025, 00:31
Филмы 1 и 2 часть очень интересные
20 декабря 2025, 00:31 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть «Леди Баг и Супер-Кот»? 4 комментария
Чем закончится сериал «Омут»? 1 комментарий
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
И 5 сезон будет, и свадьба Ниляй с красавчиком: в Сеть утекли новые спойлеры к «Клюквенному щербету»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше