Про какую войну снят фильм «Сволочи»?
Про какую войну снят фильм «Сволочи»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Сволочи», российский драматический фильм Александра Атанесяна по повести Владимира Кунина, снят про Великую отечественную войну – действие в картине разворачивается в СССР в 1943 году, в самый разгар Второй мировой.
факты о фильме
