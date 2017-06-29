Про какую войну снят фильм «Сволочи»?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«Сволочи», российский драматический фильм Александра Атанесяна по повести Владимира Кунина, снят про Великую отечественную войну – действие в картине разворачивается в СССР в 1943 году, в самый разгар Второй мировой.
