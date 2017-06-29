Меню
Фильмы
Про какую войну снят фильм «9 рота»?
Про какую войну снят фильм «9 рота»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
«9 рота», фильм Федора Бондарчука, вышедший в прокат в 2005 году, снят о войне в Афганистане – действие картины разворачивается в 1988 году, под самый конец военной кампании СССР в Афганистане.
Теги:
факты о фильме
Упоминающиеся фильмы и сериалы
9 рота
драма, военный
2005, Россия / Финляндия / Украина
7.0
Авторизация по e-mail