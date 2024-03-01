Про что фильм "Одна жизнь"?

Фильм "Одна жизнь" режиссёра Джеймса Хоуза рассказывает историю британского гуманиста Николаса Уинтона, исполненного Энтони Хопкинсом. Сценарий основан на книге Барбары Уинтон "Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона". Действие разворачивается накануне Второй мировой войны, когда Николас Уинтон организовывает спасение 669 детей-беженцев из Чехословакии.
Фильм показывает подвиг Уинтона, который после пятидесяти лет становится известным. Приглашенный на съемки телепрограммы, он неожиданно встречает несколько из спасенных им людей. В картине также сыграла Хелена Бонем Картер.
