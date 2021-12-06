Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Про что фильм «Бендер: Начало»: краткое содержание

Про что фильм «Бендер: Начало»: краткое содержание

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Действие комедийного фильма Игоря Зайцева разворачивается в 1919 году. Молодой Ося Задунайский знакомится с мошенником Ибрагимом Бендером. Вместе они впутываются в дерзкую авантюру – им предстоит найти и украсть драгоценный жезл, некогда принадлежавший императору. Охоту за артефактом ведут не только они – заполучить жезл мечтают местные преступники и белые офицеры. В ходе головокружительных приключений юному Осе предстоит научиться у старшего товарища по несчастью искусству обмана, лести, шантажа, а также пережить первую любовь и страсть.

Именно эти испытания закалят характер будущего «великого комбинатора» Остапа Бендера-Задунайского.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бендер: Начало
Бендер: Начало драма, комедия, приключения
2021, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше