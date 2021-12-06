Про что фильм «Бендер: Начало»: краткое содержание

Действие комедийного фильма Игоря Зайцева разворачивается в 1919 году. Молодой Ося Задунайский знакомится с мошенником Ибрагимом Бендером. Вместе они впутываются в дерзкую авантюру – им предстоит найти и украсть драгоценный жезл, некогда принадлежавший императору. Охоту за артефактом ведут не только они – заполучить жезл мечтают местные преступники и белые офицеры. В ходе головокружительных приключений юному Осе предстоит научиться у старшего товарища по несчастью искусству обмана, лести, шантажа, а также пережить первую любовь и страсть.
Именно эти испытания закалят характер будущего «великого комбинатора» Остапа Бендера-Задунайского.
