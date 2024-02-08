Почему "Холоп 2" сняли без Бортич?

В фильме "Холоп 2" было принято решение исключить актрису Александру Бортич из съемочной группы из-за её неполиткорректных высказываний. Актриса в комедийном фильме, имеющем максимальные кассовые сборы, была заменена Аглаей Тарасовой. Вторая часть фильма включает всех актеров из первой части, кроме Бортич, которую заменили другой актрисой.
Главная причина отказа актрисе заключается в её политических высказываниях, которые вызвали критику из-за несоответствия их мнению большинства. Эти высказывания были сделаны актрисой ещё в 2021 году.
Зря актрису убрали
