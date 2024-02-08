Меню
Почему "Холоп 2" сняли без Бортич?

Почему "Холоп 2" сняли без Бортич?

Олег Скрынько 8 февраля 2024 Дата обновления: 8 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "Холоп 2" было принято решение исключить актрису Александру Бортич из съемочной группы из-за её неполиткорректных высказываний. Актриса в комедийном фильме, имеющем максимальные кассовые сборы, была заменена Аглаей Тарасовой. Вторая часть фильма включает всех актеров из первой части, кроме Бортич, которую заменили другой актрисой.
Главная причина отказа актрисе заключается в её политических высказываниях, которые вызвали критику из-за несоответствия их мнению большинства. Эти высказывания были сделаны актрисой ещё в 2021 году.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холоп 2
Холоп 2 комедия
2023, Россия
6.0
Сергей Учватов 10 февраля 2024, 08:40
по конституции у нас свобода слова. Да и цензура у нас запрещена. А тут прямо пишут - за неполиткорректность...
Зря актрису убрали
10 февраля 2024, 08:40
Aitneics Secniv 18 августа 2025, 15:49
в ответ на сообщение Сергей Учватов от 10 февраля 2024, 08:40
Свобода не значит вседозволенность. Во всех странах мира запрещены призывы к самым разным нехорошим вещам и везде есть цензура, это нормально. Не знаю что именно сказала Бортич
18 августа 2025, 15:49
