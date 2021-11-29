Почему фильм «Покровские ворота» так называется?

Фильм «Покровские ворота» снят по мотивам одноименной пьесы Леонида Зорина. Произведение получило свое название в честь площади Покровские Ворота, где, по сюжету, находилась коммунальная квартира главных героев. Непосредственно Покровские ворота – это реально существовавшие ворота, находившиеся на восточной части оборонительной стены Москвы, построенной в XVI веке. Свое имя ворота получили по названию Покровского собора, который более известен как храм Василия Блаженного, а слово «покров» в названии символизирует защиту.
Позднее на месте снесенных ворот образовалась площадь.
