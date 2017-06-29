Меню
Почему фильм назвали «Сплит»?
Почему фильм назвали «Сплит»?
29 июня 2017
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В английском языке глагол «split» обозначает «расщепление». В фильме «Сплит» (Split) главный герой страдает от так называемого синдрома множественной личности, или «расщепления личности» - отсюда и название картины.
