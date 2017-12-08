Меню
По какому телефону можно забронировать билеты?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
По какому телефону можно забронировать билеты?
Наталья Дмитриева
8 декабря 2017
Дата обновления: 8 декабря 2017
Наш ответ:
Добрый день. В какой кинотеатр вы хотите забронировать билеты?
nadenka.1955
10 января 2018, 16:00
Монитор Красная площадь
10 января 2018, 16:00
0
0
Ответить
nadenka.1955
10 января 2018, 16:35
в ответ на сообщение
nadenka.1955 от 10 января 2018, 16:00
Что за секретность такая? Невозможно нигде найти телефон Красной площади в Анапе, чтобы забронировать билет.
10 января 2018, 16:35
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
11 января 2018, 12:56
в ответ на сообщение
nadenka.1955 от 10 января 2018, 16:35
Добрый день! Информацию можно уточнить по телефону: +7 (86133) 595-55
11 января 2018, 12:56
0
0
Ответить
nina_iwachenko
16 сентября 2018, 13:41
Мираж
16 сентября 2018, 13:41
0
0
Ответить
