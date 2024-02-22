Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О ком фильм "Стальная хватка"?

О ком фильм "Стальная хватка"?

Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 22 февраля 2024
Фильм "Стальная хватка" рассказывает о легендарной американской семье рестлеров, был создан режиссером Шоном Дуркином по его собственному сценарию. Сюжет основан на истории семьи фон Эрихов, сфокусированный на Фрице фон Эрихе, техасском борце, который не смог стать чемпионом и посвятил себя тренировке своих сыновей. Хотя юные фон Эрихи развивались в сильных, целеустремленных спортсменов, успехи не приносили им счастья, так как каждый из них сталкивался с трагическими обстоятельствами в своей жизни и карьере.

Джек Бартон Адкисон-старший придумал себе псевдоним - Фрица фон Эрих в самом начале своей карьеры, по указанию тренера. Вместе с другим борцом они действовали под псевдонимами Фриц и Уолдо фон Эрихи на рестлерских шоу в 1950-х годах. Фон Эрих стал известен благодаря своему уникальному приему "Железный коготь", который эффектно использовал на ринге. Это прием признавался его фирменным стилем и принес ему общее признание. Название фильма "Стальная хватка" было обусловлено этим приемом и является отсылкой к грубой силе и непримиримости в рестлинге.

В фильме показаны четверо сыновей фон Эриха: Кевин, Дэвид, Майк и Керри. Он также вспоминает о Джеке-младшем, замершем сыне Фрица и Дорис. Однако из сюжета изъяли шестого брата по имени Крис, который страдал от тяжелых здоровенных проблем, не смог добиться успеха на ринге и столкнулся с длительной депрессией.

Стальная хватка
Стальная хватка драма, спорт
2023, США
7.0
