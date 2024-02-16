Меню
О чем фильм "Спуск в бездну"?

О чем фильм "Спуск в бездну"?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 16 февраля 2024
Наш ответ:

"Спуск в бездну" - это ужастик с элементами клаустрофобии о группе шахтёров, которые случайно разбудили старое божество из давних времён.
Этот фильм стал третьим в фильмографии режиссёра Матьё Тури, но в отличие от его предыдущих работ, действие "Спуска в бездну" разворачивается в 1956 году. Сюжет фильма переносит зрителей в север Франции, в округ Па-де-Кале, где молодого марокканца Амира (Амира Эль Касема) приглашают присоединиться к группе опытных шахтёров для работы в самой опасной шахте, которую называют "Домом дьявола". Там, по легенде, заключены древние артефакты, и за ними отправляется профессор Бертье (Жан-Юг Англад).
По преданию, в глубинах этой шахты спрятано страшное древнее божество, которого боялись и поклонялись местные жители.
Фильм обещает порадовать поклонников Лавкрафта и мистических историй, предлагая атмосферу подлинного страха без компьютерной графики, что делает его более реалистичным и пугающим.

Матьё Тури
Матьё Тури
Mathieu Turi
Самюэль Ле Бьян
Самюэль Ле Бьян
Samuel Le Bihan
Тома Соливерес
Тома Соливерес
Thomas Solivérès
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Jean-Hugues Anglade

Спуск в бездну
Спуск в бездну приключения, ужасы
2023, Франция
6.0
