О чем фильм "Призрачный дом"?

Наш ответ:

В фильме "Призрачный дом" (2021) из Южной Кореи, создатели избегают типичной корейской манерности и наивности, что делает его привлекательным для зрителей. Главный герой занимается созданием комиксов ужасов, но сталкивается с неудачей, когда заказчик отверг его работу и не заплатил за нее. В городе ходят слухи о заброшенном доме, считающемся проклятым и населенным призраками.

Под влиянием этих слухов главный герой решает посетить дом для вдохновения. Там он встречает смотрителя, который рассказывает истории о призраках и пропавших людях, связанных с этим местом. Фильм преподносит эти рассказы о четырех бывших жильцах через отдельные эпизоды.

"Призрачный дом" достоверно передает напряженную обстановку заброшенного дома и угнетающее настроение жильцов. Их жизнь, кажется, никого не интересует, исчезают, уходя в небытие, попадая в забвение.