О чем фильм "Призрачный дом"?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 16 февраля 2024
Наш ответ:

В фильме "Призрачный дом" (2021) из Южной Кореи, создатели избегают типичной корейской манерности и наивности, что делает его привлекательным для зрителей. Главный герой занимается созданием комиксов ужасов, но сталкивается с неудачей, когда заказчик отверг его работу и не заплатил за нее. В городе ходят слухи о заброшенном доме, считающемся проклятым и населенным призраками.
Под влиянием этих слухов главный герой решает посетить дом для вдохновения. Там он встречает смотрителя, который рассказывает истории о призраках и пропавших людях, связанных с этим местом. Фильм преподносит эти рассказы о четырех бывших жильцах через отдельные эпизоды.
"Призрачный дом" достоверно передает напряженную обстановку заброшенного дома и угнетающее настроение жильцов. Их жизнь, кажется, никого не интересует, исчезают, уходя в небытие, попадая в забвение.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сон Джун
Сон Джун
Seong Joon
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Kim Hong-pa
Ким Бо-ра
Ким Бо-ра
Kim Bo-ra
Хён Бон-щик
Хён Бон-щик
Hyeon Bong-shik

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Призрачный дом
Призрачный дом ужасы, мистика, триллер
2021, Южная Корея
6.0
