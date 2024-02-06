Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Присцилла: Элвис и я"?

О чем фильм "Присцилла: Элвис и я"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

Новая работа Копполы хорошо вписывается в тренд Голливуда на биографические фильмы о музыкантах и феминистскую перспективу. "Присцилла: Элвис и я" рассказывает о сложных отношениях Элвиса Пресли и его первой жены, Присциллы.
Мы знакомимся с 14-летней Присциллой на военной базе в Германии. Она скромная, умная и юольшая поклонница Элвиса. Встреча с Элвисом приводит к более серьезным отношениям, хотя они сталкиваются с препятствиями, включая измены и зависимости Элвиса. Фильм также обсуждает женское одиночество и жизнь в золотой клетке, из которой вырбаться бывает крайне сложно.
"Присцилла: Элвис и я" фокусируется на женской перспективе, демонстрируя события через глаза Присциллы, в то время как фигура Элвиса остается в тени.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Присцилла: Элвис и я
Присцилла: Элвис и я биография, драма
2023, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше