О чем фильм "Одержимость"?

О чем фильм "Одержимость"?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 19 февраля 2024
Наш ответ:

Фильм "Одержимость" - триллер из 2004 года от режиссера Пола МакГигана. Главные роли исполнили Джош Хартнетт, Диана Крюгер и Роуз Бирн.
Сюжет картины рассказывает о Мэтью и Лизе, чья любовь претерпевает тяжелые испытания. После трех месяцев счастливых отношений Лиза внезапно исчезает, уехав на гастроли, и Мэтью считает, что его бросили. Через два года Мэтью возвращается с новой невестой, но его страсть к Лизе остается неугасимой, и он начинает вести собственное расследование после того, как видит девушку, похожую на Лизу в ресторане. Его поиск приводит его к квартире, где он встречает женщину, утверждающую, что она Лиза. Однако Мэтью начинает сомневаться в идентичности, осознав, что что-то не сходится.
Тем временем настоящая Лиза также пытается найти Мэтью, но постоянно сталкивается с препятствиями на пути к встрече с ним. Оказывается, что все эти события являются частью интриги, организованной Алекс, которая стала другом Лизы. Алекс, влюбленная в Мэтью, решила покончить с его связью с Лизой, подделав обстоятельства и приукрасив правду. Наконец, когда Лиза возвращается и хочет встретиться с Мэтью, всестановится на свои места, и правда выходит наружу.

