О чем фильм "Маленький Николя"?

Наш ответ:

"Маленький Николя" - это французская комедия режиссера Лорана Тирара, выпущенная в 2009 году. Фильм основан на серии книг Рене Госинни с героем маленьким Николя и его друзьями, и был выпущен к 50-летию выхода первого рассказа из этого цикла.



Сюжет фильма таков: Николя счастлив с тем, что у него есть любящие родители, школьные друзья и веселые приключения. Однако после того, как друг рассказывает ему про младшего брата и неприятности из-за этого, Николя начинает беспокоиться о возможности появления у него тоже брата. Он и его друзья пытаются избежать этого, обратившись к "гангстеру" за помощью. Путаница с телефонными звонками и решение "проблемы" Николя приводят к неожиданным и смешным ситуациям. В конце концов, Николя меняет свое мнение и ждет с нетерпением появления брата, но когда на свет появляется сестренка, он не расстраивается, так как понимает, что семейное счастье важнее всего.