О чем фильм "Белая птица: Новое Чудо"?

Фильм "Белая птица: Новое Чудо" под режиссурой Марка Форстера - это военная драма, основанная на графическом романе Р.Дж. Паласио и написанная сценаристом Марком Бомбеком. Главные роли исполняют Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен. Этот фильм является спин-оффом картины "Чудо".

События фильма разворачиваются в окружении персонажа по имени Джулиан, который был исключен из школы в Бичер Прип за травлю одноклассника. Его бабушка, которая обычно не говорит о своем прошлом, решает рассказать внуку истории своей молодости в оккупированной Франции. Она гости к Джулиану из Парижа, и делится с ним воспоминаниями о своем детстве, как ее молодую еврейскую девушку во времена Второй мировой войны, спасали от нацистов юный одноклассник и его родители.

История из прошлого, рассказанная бабушкой, может неожиданно повлиять на настоящее жизни и отношения Джулиана.