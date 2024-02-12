Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Белая птица: Новое Чудо"?

О чем фильм "Белая птица: Новое Чудо"?

Олег Скрынько 12 февраля 2024 Дата обновления: 12 февраля 2024
Наш ответ:

Фильм "Белая птица: Новое Чудо" под режиссурой Марка Форстера - это военная драма, основанная на графическом романе Р.Дж. Паласио и написанная сценаристом Марком Бомбеком. Главные роли исполняют Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен. Этот фильм является спин-оффом картины "Чудо".
События фильма разворачиваются в окружении персонажа по имени Джулиан, который был исключен из школы в Бичер Прип за травлю одноклассника. Его бабушка, которая обычно не говорит о своем прошлом, решает рассказать внуку истории своей молодости в оккупированной Франции. Она гости к Джулиану из Парижа, и делится с ним воспоминаниями о своем детстве, как ее молодую еврейскую девушку во времена Второй мировой войны, спасали от нацистов юный одноклассник и его родители.
История из прошлого, рассказанная бабушкой, может неожиданно повлиять на настоящее жизни и отношения Джулиана.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Белая птица. Новое чудо
Белая птица. Новое чудо биография, драма, военный
2023, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше