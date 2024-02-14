О чем фильм "Амели"

Меню
Олег Скрынько 14 февраля 2024 Дата обновления: 14 февраля 2024
"Амели" - это французская романтическая комедия 2001 года, с режиссурой Жан-Пьера Жёне. В российском прокате фильм был назван по имени главной героини - "Амели".
С самого детства Амели Пулен проводила время, живя в мире своих фантазий и в одиночестве. Подруг у нее не было, поэтому она постоянно общалась со своим выдуманным другом - крокодилом. Недостаточно времени ей уделял и отец, и Амели часто переживала при ежемесячных медицинских обследованиях, и ее отец подумал, что у нее сердечное заболевание. Это стало причиной того, что ее не пустили в школу, и она вынуждена была изучать учебу дома с нервной и вспыльчивой матерью, из-за чего ей было трудно завести друзей.
Когда Амели выросла, она покинула свой дом. Она работает в кафе "Две мельницы" на Монмартре и несколько раз пыталась начать романтические отношения с мужчинами, но все ее попытки были безуспешны. Вечером 30 августа 1997 года, в день гибели принцессы Дианы, жизнь Амели изменилась: в ее ванной комнате она случайно обнаружила тайник, где лежала коробка с игрушечными солдатиками, шариками и другими детскими сокровищами.
Это находилось владельцу - неизвестному мальчику, который однажды жил в ее квартире, и которому уже больше 50 лет. Амели решает вернуть его коробку, и думает, что если это пробудит в ней чувства, она посвятит свою жизнь счастью других людей. Амели находит владельца коробки, и его реакция становится для нее очень важной. Она принимается помогать другим людям и вламывается в их жизни. Действия Амели приводят ее к новым друзьям и открывают ей свою собственную судьбу в любви.

